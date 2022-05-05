تقارير: «آبل» قد تؤخر إطلاق آيفون 14.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - عادةً ما تطلق "آبل" سلسلة جديدة من هواتف آيفون فى الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر من كل عام، وكانت الخطة هى نفسها هذا العام أيضًا، حتى ضرب فيروس كورونا الصين مرة أخرى، والآن، هناك تطور بسيط فى القصة.





حتى الآن، كان من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة "آيفون 14" رسميًا فى سبتمبر، لكن تقريرًا جديدًا يشير الآن إلى بعض التأخير فى الإطلاق، حيث من المتوقع أن يطلق عملاق التكنولوجيا أربعة طرز جديدة من "آيفون" هذا العام، بما فى ذلك "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس" و"آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

لم تكشف التقارير عن مدى التأخير فى الإطلاق، ولا توجد جداول زمنية محددة للإطلاق فى الوقت الحالى.

تشير التقارير إلى أن إطلاق "آيفون 14" قد يتأخر لأن التصنيع قد تأثر بالقيود بسبب الارتفاع الأخير فى حالات "كورونا" فى الصين، والتى تعد أكبر مركز تصنيع وتجميع لشركة "آبل".

حالات "كورونا" المتزايدة فى أجزاء من الصين فرضت عمليات الإغلاق أو القيود المحلية على العديد من موردى "آبل" وشركاء سلسلة التوريد، وأثر النقص المستمر فى أشباه الموصلات أيضًا على تصنيع "آيفون 14".

فى الأسابيع القليلة الماضية، اضطرت العديد من مصانع موردى "آبل" إلى إغلاق أو تقييد الإنتاج بسبب ارتفاع حالات "كورونا" فى الصين ودول أخرى، ما قد يؤدى إلى تأخيرات فى تسليم مكونات "آيفون 14"، وبالتالى التأثير على الشحنات.

عادة ما تدخل أجهزة آيفون القادمة فى الإنتاج الضخم بحلول مايو - يونيو من كل عام، ولكن هذا العام تم تأجيل العملية. ومع ذلك، فإن موردى "آبل" فى شنجهاى والمناطق المحيطة بها، يعطون الأولوية لإعادة بدء الإنتاج واستئنافه تدريجيًا.

فى عام 2022، من المتوقع أن تطلق شركة "آبل" أربعة أجهزة "آيفون" بحجمين. "آيفون 14" و"آيفون 14 برو" مع شاشة 6.1 بوصة و"آيفون 14 ماكس" و"آيفون 14 برو ماكس" مع شاشة بحجم 6.7 بوصة.

ووتوقعت التقارير أيضًا أن يتم تشغيل جميع أجهزة "آيفون" الأربعة بواسطة مجموعة شرائح "A16 Bionic"، والتى يُقال إنها مجرد ترقية طفيفة على "A15 Bionic".