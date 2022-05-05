كان بينه وبين الموت قفزة.. أم تنقذ طفلها من الغرق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهرت الأم خلال الفيديو وهى تمسك بطفلها بقوة قبل أن يقفز إلى حمام سباحة وهو ما كان سيغرقه حتما نظرا لصغر حجم الطفل.
ويظهر فى مقطع الفيديو اندفاع الأم إلى الطفل وشجاعتها الكبيرة حيث لم تخف من الغرق هى الأخرى وأمسكت به بكل ثبات وهو ما أنقذ روحه من الموت.
جدير بالذكر، أن مقطع الفيديو حصد أكثر من 477 ألف مشاهدة وآلاف الإعجابات على تويتر.
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