تفاصيل جديدة عن هاتف OnePlus Nord 2T 5G قبل إصداره

جدة - نرمين السيد - ظهرت تسريبات حديثة تتعلق بهاتف OnePlus Nord 2T 5G، والتى أوضحت بعض مميزات الهاتف، وذلك قبل إصداره، حيث يحتوى الهاتف على ذاكرة عشوائية 12 جيجا رام، وسعة تخزينية تقدر بـ 256 جيجا بايت.





كما يأتى الهاتف الجديد بمعالج MediaTek Dimensity 1300، ويتميز بواجهة OxygenOS 12 المدعومة بنظام تشغيل Android 12. كما يحتوى على بحجم 6.43 بوصة بدقة عرض FullHD+، ومستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل للكاميرا، ومستشعر آخر 8 ميجا بيكسل، ومستشعر آخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

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