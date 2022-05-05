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جدة - نرمين السيد - حيث قال سكون وارنينج الذى يعرف نفسه على أنه خبير فى علوم الفضاء الخارجى، إن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تخفى أمرًا ما بخصوص ظهور المكعب الأسود حول الشمس، مرجحًا أن ناسا أوقفت موقعها الإلكترونى، بحجة الصيانة بعد ظهور المكعب، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ستار".
يذكر أنه ظهر جسم غريب أشبه بمكعب أسود يتحرك أسفل جسم الشمس لمدة ثانيتين، الأمر الذى أثار فضول الكثيرين، الذين أطلقوا تفسيرات عديدة حول ما حدث، مرجحين وجود شىء ما غير طبيعى أخفته ناسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتهامات لناسا بإخفاء الأمر.. ظهور جسم غريب حول الشمس يثير القلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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