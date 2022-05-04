تسريبات تكشف عن مميزات الساعة الذكية Amazfit T-Rex Pro 2

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التسريبات أن الساعة الذكية تتميز بمقاومة الماء، كما أدخلت عليها الشركة أيضًا تحديث على مستشعر BioTracker 3.0 PPG لحساب عدد ضربات القلب وقياس أفضل لنسبة الأكسجين فى الدم. كما تتضمن T-Rex Pro 2 إمكانية مراقبة نشاط المستخدم فى خلال 150 نمط رياضى، ومستوى التوتر والأجهاد.

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