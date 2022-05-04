مصر جميلة.. سائح يعلم ابنه تصوير المساجد الأثرية بشارع المعز

جدة - نرمين السيد - تُظهر الصور التالية لقطات مختلفة لسائح أجنبى يعلم نجله تصوير المساجد الأثرية الكائنة فى شارع المعز بمنطقة القاهرة الفاطمية، باستخدام الهاتف المحمول.





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