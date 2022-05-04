لتفادى النكد.. خطوات عمل سينما بالمنزل

جدة - نرمين السيد - وتدفع أجواء المنزل من معاناة الفتيات نتيجة لشعورهن بالضيق والمزاج السيئ لعدم الخروج من المنزل فى إجازة العيد، لذا تبدأ التأثير السلبى على أزواجهن ثم يحدث الكثير من المشاجرات والخلافات.

ولتفادى تلك الخلافات والمشاجرات، يمكن للزوج التحلى بالذكاء والتعامل مع ضيقها بشكل أكثر هدوءً واحتواءً، وذلك من خلال تجهيز أجواء السينما فى المنزل، لأجل تفادى زحام المولات أو السينمات وغيره من أماكن الترفيه، وفى نفس الوقت عدم فساد متعة الخروج فى العيد.

ويمكن عمل سينما خاصة فى المنزل، لأجل الاستمتاع بالأفلام وتجنب الزحام الشديد فى السينمات، وذلك يتم من خلال:

-تجهيز الفيلم:

يجب عليك تنزيل الفيلم المفضل لها، أو الذى تريد مشاهدته سواء عربيا أو أجنبيا.

-تحديد أماكن الجلوس:

اختيار الأماكن التى ترغب فى رؤية الفيلم منها، حيث يجب ألا يكون المقعد قريب من الشاشة حتى يتم استيعاب الشاشة بالكامل، ولا بعيد عنها حتى يسهل من قراءة الترجمة.

وبالإضافة إلى ذلك يفضل إنشاء سينما خاصة فى المنزل بمكان يكون بعيدا عن ضوضاء المنزل.

-تحديد وسيلة العرض:

أى اختيار مشاهدة الفيلم من تليفزيون كبير الحجم أم شاشة عرض كبيرة، وإطفاء إضاءة الغرفة وجعل الأنوار خافتة، ووضع سماعة خلف الشاشة حتى يكون الصوت واضحا عند المشاهدة.

-ديكور الغرفة:

يفضل اختيار غرفة مريحة وأنيقة، والتى بها مقاعد مريحة وكبيرة الحجم، حتى تساهم فى زيادة الشعور بالسعادة أثناء مشاهدة الفيلم.

-إعداد التسالى:

تعرف على التسالى المفضلة لها، وقم بتجهيزها سواء فشار أو لب أو سودانى وغيره، لأجل زيادة الاستمتاع بالفيلم والشعور بأجواء السينما فى المنزل.