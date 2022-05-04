طريقة عمل نسخة احتياطية من واتسآب على Google Drive

جدة - نرمين السيد - يعد واتس آب أحد أبرز التطبيقات المستخدمة فى جميع أنحاء العالم، والذى من خلاله نتشارك فى إرسال رسائل نصية وصور ومقاطع الفيديو وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية وما إلى ذلك.





ويوفر تطبيق واتسآب خيار الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك على التخزين السحابى، للتأكد من عدم فقد بياناتك فى حالة فقد هاتفك الذكى أو سرقته أو إذا قررت تغييره. ويمكن لمستخدمى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام Android الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات واتسآب الخاصة بهم بما فى ذلك الدردشات والصور ومقاطع الفيديو والمزيد على Google Drive، بينما يتم تخزين نسخة واتسآب الاحتياطية فى Apple iPhone على iCloud. ويستعرض موقع "دوت الخليج" طريقة كيفية عمل نسخة احتياطية من محادثات واتسآب الخاصة بك على Google Drive، يمكنك اتباع هذه الخطوات: - افتح تطبيق واتس آب على هاتف Android الذكى الخاص بك. - اضغط على أيقونة "ثلاثية النقاط" فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة. - من القائمة، اضغط على الإعدادات. - اضغط على الدردشات. - قم بالتمرير لأسفل وانقر على الدردشة الاحتياطية. - انقر فوق خيار "النسخ الاحتياطى إلى Google Drive" وحدد تفضيلاتك. - اضغط على زر النسخ الاحتياطى لإنشاء نسخة احتياطية من محادثات واتس آب الخاصة بك فى تلك اللحظة.

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