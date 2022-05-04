على طريقة إنستجرام.. واتساب يغير شكل حالاته

جدة - نرمين السيد - ويسعى واتساب لتشابه الحالة مع فكرة "القصص" الموجودة عبر إنستجرام وسناب شات، وهى عبارة عن فيديوهات يومية يلتقطها المستخدم وينشرها لفترة تستمر 24 ساعة. وكشف موقع "وابيتا إنفو" أن واتساب يخطط لجعل الحالات أكثر شعبية مثل باقى التطبيقات. ويبدأ فى وضع دائرة حول صورة كل شخص فى قائمة المحادثات، ويمكن رؤية الحالة التى نشرها بالنقر على صورته، بدلا من عدم التمكن من رؤيتها إلا بالدخول على قائمة "الحالات"، وفقا لسكاى نيوز.

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