بعد غد.. شهب الدلويات تسطع فى السماء بـ 30 شهابا فى الساعة

جدة - نرمين السيد - تشهد السماء بعد غد الجمعة وعلى مدى يومين ذروة زخة شهب "إتا الدلويات" ومتوسط عدد الشهب المرئية فيها يصل إلى 30 شهابا فى الساعة، ومن المتوقع رؤية عدد كبير منها حيث سيغيب القمر فى وقت مبكر مساء تلك الليلة تاركا السماء مظلمة تماما.





وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن أفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب.

وأضاف أن شهب "إتا الدلويات" تنتج عندما تمر الأرض فى جزيئات مخلفات مذنب هالى الشهير، وقد سُميت بزخة الدلويات لأن الشهب تظهر كما لو كانت آتية من برج الدلو قرب نجم إيتا (ألمع نجوم برج الدلو)، ولكن يمكن أن تظهر فى أى مكان آخر بالسماء.

وعن أسباب ظهور الشهب، أوضح تادرس أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء وهذا يؤدى إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوى.

وأكد أن ظهور تلك الشهب فى السماء ليس لها أى أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك وكذلك المهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.