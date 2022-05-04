بعد إجازة طويلة.. كيف تهيئ نفسك للعودة إلى العمل؟

جدة - نرمين السيد - ومع اقتراب عودة الموظفين إلى العمل، ينشغل الكثير فى التفكير بصعوبة العودة للحياة اليومية والروتين وضغوط العمل، لذا يبدأون الهروب من الواقع والاستمتاع بباقى الإجازة لعدم الرغبة فى العودة للعمل.

وهناك نصائح عدة تساعدك فى الرجوع إلى العمل من جديد بكامل الحيوية والنشاط، وفقا لموقع "bustle"، منها:

-تحديد قائمة المهام:

بعد انشغال البعض بالأنشطة التى كانوا يمارسونها فى الإجازة، أدى ذلك إلى تناسيهم بعض التفاصيل عن العمل، لذا يجب وضع قائمة لأجل الرجوع إليها وتذكرها بسهولة.

-العودة إلى الروتين الطبيعى ليومك:

يساعد العودة إلى الروتين اليومى بالعمل إلى استعادة ادائك الطبيعى، لذا يمكن تناول قهوة الصباح ثم وجبة الإفطار، لأن تلك الأشياء تجعل الاندماج أكثر متعة.

-النوم جيدا:

يتسبب الشعور بالتعب الجسدى والإرهاق فى العمل إلى سوء المزاج وزيادة تدهور إنتاجية العمل، لذا يجب النوم جيدا فى الليلة التى تسبق العودة إلى العمل، ويفضل الاستعانة بالمشروبات الدافئة التى تساعد على الهدوء والنوم.

-العودة من السفر مبكرا:

إذا كنت من الأشخاص الذين استمتعوا بإجازة العيد أمام الشواطئ، عليك العودة قبل يوم واحد من الذهاب للعمل، للتمكن من تفريغ الحقائب وغسل الملابس والنوم جيدا.