صفقة إيلون ماسك.. تويتر لن يصبح مجانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار إيلون ماسك، إلى أن الموقع لن يصبح مجانيا للجميع، بل يسعى للحصول على العائدات من المستخدمين التجارين والحكوميين.
وقال ماسك: "سيكون موقع تويتر مجانيا دائما للمستخدمين العاديين، ولكن قد تكون هناك رسوم رمزية للمستخدمين التجاريين والحكوميين"، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".
يذكر أن إيلون ماسك استحوذ منذ أيام على منصة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، كما يسعى لجعل تويتر خدمة واسعة النطاق وموثوقا بها كنظام، وشاملة لكل الفئات.
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