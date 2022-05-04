الصين تراقب الأرصاد الجوية بأعلى محطة فى العالم

جدة - نرمين السيد - ذكر معهد أبحاث هضبة التبت التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن باحثين صينيين أنشأوا محطة أوتوماتيكية لمراقبة الأرصاد الجوية على ارتفاع يزيد على 8 آلاف و800 متر، وهو الارتفاع الأعلى من نوعه فى العالم، وذلك على جبل تشومولانغما على الحدود بين الصين ونيبال.





وأشار المعهد - فى بيان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء - إلى أن المحطة الجديدة حلت محل المحطة الموجودة على ارتفاع 8 آلاف و430 مترًا على الجانب الجنوبى من الجبل، والتى أنشأها علماء بريطانيون وأمريكيون فى عام 2019، لتصبح الأعلى فى العالم، مضيفا أنه إلى جانب المحطة الجديدة، تم إنشاء 8 محطات أرصاد جوية متدرجة الارتفاع على جبل تشومولانغما، وهى إحدى المهام الرئيسية فى بعثة الصين العلمية الشاملة الجديدة على أعلى قمة فى العالم. يذكر أن بيانات الأرصاد الجوية التى يتم رصدها ستدعم البحث العلمى وأنشطة تسلق الجبال.

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