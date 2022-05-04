فاينبوتس تجنى أرباح جولة السلسلة الأولى من Accel

جدة - نرمين السيد - يعد هذا الاستثمار من الصندوق السابع لِـ Accel للتمويل، وهو أول استثمار خارجى لشركة Finbots.AI. سيتم استخدام الأموال لتسريع تعزيز المنتج والتسويق والمبيعات ودعم العملاء إلى جانب توظيف كبار المواهب وتوسيع الفريق عبر مكاتبها. تقود الهند جميع عمليات التطوير والدعم العالمية لـ Finbots.AI، التى مقرها الرئيسى فى سنغافورة ومكتبها الرئيسى الإقليمى فى دبى.

قال سانجاى أوبال، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Finbots.AI، تعليقا على عملية جمع الأموال الناجحة من السلسلة "أ": "هذا التمويل الجديد يفتح المرحلة التالية من نمو Finbots.AI. تحتاج المؤسسات المالية اليوم إلى حلول رائدة لحل التحديات المعقدة التى تفرضها المنصات القديمة. يمكن أن يساعدهم الاستفادة من الحلول التى تدعم الذكاء الاصطناعى على التحول بشكل كبير. يسعدنا أن تكون Accel شريكا فى هذه الرحلة، مما يعزز الإمكانات والثقة فى حلنا. سيكون سجل Accel المثير للإعجاب مع الشركات فى مرحلة النمو بمثابة دعم رئيسى لشركة Finbots.AI. لدينا إمكانات نمو هائلة وأنا متحمس لرحلتنا لتحويل الخدمات المالية ".

حددت شركة Finbots.AI منذ إنشائها سنة 2017، فرصة لاستخدام الحلول التى تعمل بالذكاء الاصطناعى لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية فى التغلب على تحديات الصناعة. ZScore هو نظام بطاقة أداء ائتمانى واسع النطاق يقوده الذكاء الاصطناعى لمؤسسات الإقراض ويمتد على دورة حياة الائتمان بأكملها.

تطور ZScore، المجهزة بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وقدرات قوية لتطوير بطاقة الأداء، بطاقات أداء ائتمانية عالية الدقة باستخدام خوارزميات التعلم الآلى المتقدمة التى تستخدم البيانات التقليدية والبديلة لإنشاء نماذج مخاطر عالية الأداء فى الوقت الفعلى والتحقق من عملها ونشرها تلقائيا.

أضاف ماهيندران بالاشاندران، الشريك فى Accel: "يجلب فريق Finbots.AI عقودا من الخبرة الجماعية فى الخدمات المالية والتكنولوجيا، ونحن نرى إمكانات كبيرة ووعودا فى حلهم - ZScore - حيث يسعى جاهدا لمعالجة وتجاوز قيود أنظمة الائتمان القديمة. يسعدنا أن نكون فى Accel جزءا من نمو Finbot.AI حيث يتقدمون لتعزيز الخدمات المالية من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لخدمة المجتمع بأكمله - بدءا من البنوك الكبيرة إلى المقرضين الصغار. نحن نرى الإمكانات الهائلة فى هذه المنطقة وفى التكنولوجيا المالية بالأخص ".