صلى بهم التراويح خلال رمضان فمنحوه سيارة فى العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع مدار الساعة الأردنى أن المسلمين فى منطقة "ليريدا" بـ إسبانيا منحوا إمام مسجد "الرحمة" سيارة فاخرة، من طراز "أودى A6"، تقديرا لجهوده فى صلاة التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر الموقع الأردنى أن الشيخ المغربى أسامة بوعصاب، قضى ما يزيد عن 7 أعوام إماما لـ مسجد الرحمة، لافتا إلى حاصل على شواهد عليا فى الدراسات الإسلامية.

ومن جانبه، علق الشيخ أسامة بوعصاب، قائلا: "كانت الفرحة كبيرة فقد فاجأتنى جماعة مسجد الرحمة بهدية غالية راقية مباركة، سيارة من الطراز العالى الرفيع ولله الحمد و المنة".

وتابع: "فرحتى كانت أكبر بمحبة هؤلاء المؤمنين الكرماء والتفافهم حولى بدعائهم، فالحمد لله الكريم الحليم فى الأولى والآخرة".