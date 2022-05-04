تسريبات تكشف مواصفات ساعة آبل الجديدة

جدة - نرمين السيد - من المحتمل أن تكون الساعة الذكية الرائدة من "آبل" لهذا العام هى "Watch Series 8"، ومن الطبيعى أن تكون مخصصة للعملاء المتميزين، لكن "آبل" أعطت العملاء خيارًا عندما أطلقت Apple Watch SE قبل عامين.





ووفقًا لتقرير جديد، ستأتى Apple Watch SE 2022 بشاشة تعمل دائمًا - وهى ميزة تحافظ على تشغيل الشاشة طالما أن البطارية تدعم بشكل أساسى التحقق من الوقت والإشعارات - ومعالج أفضل لتقديم أداء أسرع من الجيل الأول Watch SE.

وذكرت التقارير، أن "Apple Watch SE" ستستخدم شريحة "Apple S7"، والتى تعمل أيضًا على تشغيل السلسلة 7. وهذا أسرع بكثير من مجموعة شرائح "S5" الموجودة داخل الجيل الأول من الساعة.

وهذا يعنى أيضًا أن Watch SE القادمة ستكون قادرة على دعم المزيد من الميزات، لكن فى الوقت الحالى، لم يرد الكثير عنها فى الوقت الحالى، ولكن تسريبات أشارت إلى أنه قد يكون هناك شاشة تعمل دائمًا على "Apple Watch SE 2022".

وقد يكون هناك أيضًا مستشعر ECG (مخطط كهربية القلب) على "Apple Watch SE"، ولكن الاحتمالات ضئيلة للغاية لأن "ECG" هى تقنية باهظة الثمن بينما الساعة SE مخصصة للجماهير. ومع ذلك، فإن الأمر متروك لشركة "آبل" إذا أرادت جذب المزيد من العملاء من خلال منحهم ECG فى ساعة ذكية أرخص.

وقد تأتى Apple Watch SE 2022 بحجمين: 40 ملم و44 ملم، وقد تتميز بإطارات أكثر سمكًا من تلك الموجودة فى "Apple Watch Series 7"، لذلك لن تكون بالتأكيد الساعة الذكية الأكثر عصرية فى السوق عند وصولها.

فرص حدوث ذلك عالية لأن الجيل الثالث من "iPhone SE" الذى أطلقته "آبل" مؤخرًا له نفس تصميم طراز "آيفون إس إى" السابق، وبخلاف التحسينات فى الأجهزة، لا يوجد شيء ملحوظ فى تصميم "iPhone SE 5G". ويمكن أن تواجه "Apple Watch SE" نفس المصير.

أحد الأقسام التى يكون من غير المحتمل إجراء تغييرات فيها هو البطارية، حيث تشير التسريبات إلى أن الساعة الذكية ستحتوى على نفس بطارية الجيل الأول من "Apple Watch SE". ومع ذلك، لتحلية الصفقة قليلاً، قد تقدم الشركة تقنية الشحن السريع المتوفرة فى "Watch Series 7".