جدة - نرمين السيد - الجهاز الجديد مختلف كثيرا عن Redmi Note 10T 5G الذى صدر فى صيف العام الماضى، فهو مزود بشريحة Qualcomm Snapdragon 480 التى تعمل بقوة 4 جيجا للذاكرة العشوائية و64 جيجا للتخزين الداخلى بالإضافة إلى كاميزا مزدوجة. ويتميز جهاز Redmi Note 10T الجديد بوجود بطارية بقوة 5 آلاف مللى أمبير وتدعم الشحن السريع كما يدعم فتحة بطاقة ذاكرة خارجية، وهو مزود بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة 1080 بكسل وثقب في الشاشة يضم مستشعر سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. تدعم الشاشة أيضًا معدل تحديث 90 هرتز وتقدم 4096 مستوى سطوع، وأهم ما يميز هاتف شاومى الجديد هو سعره المنخفض مقابل إمكانياته الكبيرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق أحدث هاتف شاومى ذكى فى اليابان Redmi Note 10T على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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