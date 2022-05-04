رجل دين مزيف يقتحم حماية ملكة إنجلترا.. ويحتسى الخمر مع الجنود

جدة - نرمين السيد - وتظاهر رجل محتال، وفقا لصحيفة ذا صن، بأنه يعمل رجل دين (قس) وقضى ليلة فى ثكنة عسكرية مع قوات مكلفة بحماية الملكة إليزابيث بالقرب من مقر إقامتها بقلعة وندسور، وسمح له الجنود بدخول ثكنات حرسكولدستريم دون إظهار أى أوراق أو وثائق للكشف عن الهوية، ثم تناول الطعام واحتسى الشراب (الخمر) وتبادل القصص مع الجنود.

ولحسن الحظ أن الملكة إليزابيث لم تكن فى وندسور أثناء الواقعة التى حدثت يوم الأربعاء الماضى، فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع إن "الجيش يأخذ هذا الخرق الأمني​​ على محمل الجد وسيتم التحقيق فيه بدقة على سبيل الأولوية. هذا الحادث هو الآن جزء من تحقيق جار، وبالتالى فإن المزيد من التعليق على هذا الأمر لن يكون مناسبا فى الوقت الحالى".

وشك الجنود فى هوية القس بعدما روى حكايات طويلة غير منطقية عن حياته، حيث قال إنه كان يعمل طيار اختبار لمقاعد القذف وأنه استبدل بعض أعضائه، حينها اكتشف الجنود حقيقته.