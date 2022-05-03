عند قضاء العيد فى المنزل.. أنشطة بسيطة ممتعة مع العائلة

جدة - نرمين السيد - ويعانى البعض الآخر من الملل بسبب قضاء إجازة العيد فى المنزل دون الخروج مع الأصدقاء أو السفر للأماكن المختلفة أو زيارة الملاهى وغيره.

ولكن كشف موقع "thenationalnews" إلى بعض الطرق التى يمكن الاستعانة بها لقضاء العيد فى المنزل بكشل لطيف دون الشعر بالملل والضيق.

ومن بين الطرق التى تجعلك تحتفل بالعيد فى منزلك وسط جو دافئ مع الأهل والأبناء:

-تزيين المنزل:

يمكن جمع أفراد المنزل لتزيينه من خلال الاستعانة بشجرة الهلال، وشراء غيرها من الزينة والأضواء البسيطة، وذلك يتسبب فى سعادة أطفالك.

-تجهيز وجبات جديدة:

يفضل الاستعانة بالطرق الجديدة من الأطعمة، وجعل أفراد المنزل يشاركون فيها، لأن ذلك يساعد فى زيادة الاستمتاع بالجلوس والحديث مع العائلة.

-تجهيز الأفلام أو الألعاب:

يجب إعداد التسالى لأجل قضاء سهرة مميزة، أثناء مشاهدة الأفلام والمسلسلات المفضلة مع العائلة، بالإضافة إلى تحضير الألعاب الجماعية التى تجعل الفرد يستغنى عن الهاتف للاستمتاع بأطول وقت ممكن مع الأهل.

-التواصل مع الأقارب والأصدقاء:

الاتصال بالفيديو مع الأقارب وتجميعهم فى مكالمة للتحدث مع الجميع اللذين يتواجدون بعيداً عنهم، حتى لو كانوا على بعد أميال.