موتورولا ينافس الأندرويد بهاتف مميز

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف موتورولا الرائد بشاشة من نوع OLED، عالية الدقة مقاس 6.7 بوصة، مع تمكنها من مقاومة المياه والغبار، بالإضافة إلى حماية جوانب الهاتف.

ويزود الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر ISOCELL HM2 من سامسونج بدقة 200 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الدقة حيث تبلغ 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع ذات دقة 12 ميجابيكسل، مع مستعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل ، وكاميرا أمامية فاقة الدقة 60 ميجابيكسل، وفقا لموقع "Gizmochina".

ويقترن الهاتف ببطارية تبلغ قوتها 4500 ميللى أمبير، لذا تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 125 وات للشحن السلكى، و50 وات للشحن اللاسلكى.

ويتوفر به ذاكرة وصول عشوائى ذات سعة 12 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، مع دعمه لتقنية الجيل الخامس 5G.