شعر كارداشيان وخياشيم روبرتسون.. أغرب إطلالات «Met Gala» (صور)

جدة - نرمين السيد - وشارك فى حضور الحفل عدد من النجوم الذين خطفوا الأنظار حولهم بسبب إطلالاتهم الغريبة.

-أوليفيا رودريجو:

ورصدت الكاميرات، النجمة أوليفيا رودريجو، بسبب إطلالتها حيث كانت ترتدى فستان حورية البحر.

-كارا ديليفين:

بينما ظهرت كارا ديليفين وهى مرتدية بدلة حمراء مصنوعة من الحرير، ولكنها قامت بخلع سترتها حتى تظهر جسدها المطلى بالذهب.

-كايلى جينز:

كما جاءت كايلى جينز بإطلالة مميزة ولافتة، حيث كانت ترتدى فستان زفاف وقبعة بيسبول.

-كيم كارداشيان:

وتألقت كيم كارداشيان فى الحفل، لارتدائها فستان هوليوود القديم الجذاب الذى ارتدته بالفعل مارلين مونرو أثناء تقديمها لحفل وقامت بغناء أغنية "Happy birthday" إلى الرئيس الأمريكى جون كنيدى عام 1962، كما قامت بصبغ شعرها باللون الأشقر البلاتينى.

وتم تصميم الفستان من قبل مصمم الأزياء جان لويس وبلغ تكلفته فى الأصل 12000 دولار، فهو مزين بأكثر من 6000 قطعة كريستالية مخيطة يدويا.

-جيسى باكلى:

ظهرت بإطلالة غريبة فى حفل ليلة الموضة، حيث استعانت جيسى ببدلة رجالى وشارب، ومانيكير أسود.

-فريدريك روبرتسون:

ارتدى فريدريك روبرتسون بدلة أدهشت جميع الحاضرين بسبب غرابتها، حيث كان يرتدى ملابس مصممة على هيئة الخياشيم.