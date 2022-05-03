أول مدينة عائمة فى العالم تواجه ارتفاع مستويات سطح البحر

جدة - نرمين السيد - كُشف النقاب مؤخرا عن تصاميم أول "مدينة عائمة" فى العالم كحل محتمل للمجتمعات الساحلية المهددة بارتفاع مستويات سطح البحر المرتبط بأزمة المناخ، وذلك من خلال بناء المشروع الحضرى فى ميناء بوسان فى كوريا الجنوبية، وهى مدينة تعد 3.4 مليون نسمة.





ويعد المشروع عبارة عن شراكة بين مدينة بوسان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركة Oceanix، وهى شركة تكنولوجيا وتصميم. تم تشكيل الشراكة فى أواخر العام الماضى.

وتظهر العروض المبانى متجمعة على منصات عائمة، متصلة ببعضها وبالبر الرئيسى من خلال جسور للمشاة. الفكرة هى أنه مع تذبذب مستوى سطح البحر، ستتغير هذه المنصات أيضا.

وتعتبر هذه المدينة العائمة بمثابة مجتمع لاستضافة 12 ألف مقيم وزائر"، مع إمكان التوسع ورفع العدد إلى 100 ألف، فهو عبارة عن مجموعة من المبانى العائمة التى ستكون مستقلة تماما عن الطاقة من خلال سلسلة من الألواح الشمسية، بالإضافة إلى القدرة على "معالجة المياه وتجديدها".

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن ممثل من Oceanix أن العمل بالمشروع يبدأ عام 2023.

ويعد ارتفاع مستوى سطح البحر أحد التحديات الرئيسية لأزمة المناخ، حيث يهدد ارتفاع المد والجزر واتساع السهول الفيضية بقلب الحياة رأسا على عقب فى المدن الساحلية حول العالم.