مات بس لسه فيه الروح!.. عجوز يستفيق قبل اللحظة الحاسمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شهد هذه المرة، جاء من الصين، حيث تم إنقاذ رجل مسن من حرق جثته حيا بعد أن وجده بعض العمال يتحرك داخل كيس الجثث!.

وكشفت وسائل إعلام صينية، وفق ما ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، لقطات لـ مسؤولين يرتدون ملابس واقية يسحبون كيسًا أصفر لجثة من على رافعة طبية، ويخبرون العاملين فى إحدى دور رعاية المسنين فى شنجهاى بفتحها لفحص الجثة.

وفى هذا الوقت صرخ أحد العمال أنه أتى إلى هناك لحمل جثة المسن ولكن وجده لا يزال يتنفس ويتحرك!

وتم فتح كيس الجثة ونزع الغطاء من على رأس المسن، حيث تبين أنه لا يزال على قيد الحياة، ليقوم العمال بعد ذلك بإعادة النقالة إلى داخل دار رعاية المسنين.