قواعد إتيكيت مهمة لاستقبال الضيوف فى العيد

جدة - نرمين السيد - زيارة الأقارب فى العيد

ويهتم آخرون فى العيد بزيارة الأقارب، وتقديم المزيد من المشاعر الدفيئة والحب، حيث تعد فرصة لدى البعض لمقابلة وزيارة الأهل والاطمئنان عليهم وقضاء وقت عائلى هادئ.

إتيكيت استقبال الضيوف

وعند استقبال الضيوف فى المنزل هناك بعض قواعد الإتيكيت التى من الواجب اتباعها، منها:

-تجهيز المنزل وترتيبه وتعطيره لاستقبال الضيوف، كما يمكن تزيينه بالورود.

-تقديم الحلوى الخاصة للضيوف، وتوزيعها فى أوان أنيقة مع أطباق صغيرة ومناديل ورقية.

-يجب على أصحاب المنزل الاهتمام بالملابس التى يرتدونها، واختيار الملابس والألوان الزاهية.

إتيكيت الزائرين

كما يجب على الزائرين الاهتمام ببعض قواعد الإتيكيت، التى منها:

-الاتصال قبل الحضور للزيارة.

-يمكن عند الزيارة اصطحاب صنف من الحلوى أو شراء الهدايا.