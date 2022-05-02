دار الإفتاء توصى بالاستغفار: لله ساعات لا يرد فيها الدعاء

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع"فيسبوك"، إن لله ساعات لا يرد فيها الدعاء، فداوم على الدعاء والاستغفار. وأوضحت دار الإفتاء، أن من يداوم على هذين الأمرين ولا يغفل عنهما، يتقرب بذلك إلى الحق - تبارك وتعالى- وتكون دعواه أقرب للإجابة.

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