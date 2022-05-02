جدة - نرمين السيد - وأجرى الرجل الصينى كافة اختبارات فحص كورونا، وقبل الكشف عن نتيجتها بأنها إيجابية، ركب سيارته وحبس نفسه بداخلها ولم يتحرك منها لمدة 10 ساعات.
وقال: "كنت أعلم أن فرص إصابتى بالعدوى عالية جدا، لذا حاولت تجنب الاتصال بأى شخص لتجنب المشاكل مع الآخرين".
وقرر البقاء فى سيارته حتى لا يتواصل مع آخر، ولم يتحرك منها حتى لم يفتح نافذته، لأجل الحفاظ على الصحة العامة.
ونشرت صحيفة "ديلى ميل" فيديو للرجل وهو داخل سيارته التى كانت مغلقة من الخارج بشريط لاصق وملصقات تشير إلى انه مصاب بفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاب يحبس نفسه داخل سيارته بعد إصابته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.