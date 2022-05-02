شاب يحبس نفسه داخل سيارته بعد إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأجرى الرجل الصينى كافة اختبارات فحص كورونا، وقبل الكشف عن نتيجتها بأنها إيجابية، ركب سيارته وحبس نفسه بداخلها ولم يتحرك منها لمدة 10 ساعات.

وقال: "كنت أعلم أن فرص إصابتى بالعدوى عالية جدا، لذا حاولت تجنب الاتصال بأى شخص لتجنب المشاكل مع الآخرين".

وقرر البقاء فى سيارته حتى لا يتواصل مع آخر، ولم يتحرك منها حتى لم يفتح نافذته، لأجل الحفاظ على الصحة العامة.

ونشرت صحيفة "ديلى ميل" فيديو للرجل وهو داخل سيارته التى كانت مغلقة من الخارج بشريط لاصق وملصقات تشير إلى انه مصاب بفيروس كورونا.