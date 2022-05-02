مزود ببطاريتين.. مزايا هاتف «Galaxy Z Flip 4» القابل للطى

جدة - نرمين السيد - Galaxy Z Flip

وبسبب تصميمات سامسونج Galaxy Z Flip، التى تتميز بأنها أصغر حجما بباقى الهواتف، لذلك تكون بطاريته صغيرة بعض الشئ، لذا حاولت سامسونج تحسينه فى هاتف Galaxy Z Flip 4 القابل للطى.

ويأتى هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 4 بسعة بطارية أكبر قليلا من الطراز السابق Samsung Galaxy Z Flip 3، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "Gsmarena".

بطاريات Galaxy Z Flip 4

ويزود هاتف "Samsung Galaxy Z Flip 4" بعدد بطاريتين سيأتى ببطاريتين، حيث تكون الأولى كبيرة الحجم وهى عبارة عن بطارية فرعية بسعة تبلغ 2400 ميللى أمبير فى الساعة، بينما البطارية الثانية هى البطارية الرئيسية للهاتف بسعة تقدر بـ 903 ميللى أمبير فى الساعة.

ووفقا للموقع، أنه يبلغ إجمالى السعة المُقدرة لهاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 4 بـ 3303 ميللى أمبير فى الساعة، وهو ما يزيد بمقدار 103 ميللى أمبير عن السعة الإجمالية المُقدرة لهاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Flip3، مما يعني أن حجم البطارية النموذجى Flip4 سيكون حوالى 3400 ميللى أمبير على عكس هاتف Flip3 الذى تقدر السعة النموذجية للبطارية 3300 ميللى أمبير فى الساعة.