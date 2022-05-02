وزير الأوقاف: أحيوا ليلة العيد بركعتين فى جوف الليل

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الليلة ليلة العيد فلا تقطعوا عاداتكم الطيبة أحيوها ولو بركعتين في جوف الليل.



جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الليلة ليلة العيد فلا تقطعوا عاداتكم الطيبة أحيوها ولو بركعتين في جوف الليل. وأضاف عبر صفحته على تويتر: "من أحياها أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب وصلوها بصلة أرحامكم فهذا وقت الصلة ومن وصلهم وصله الله نسأل الله أن نكون منهم" .

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