Super woman.. فاطمة عبدالله مدربة كونغو فو

جدة - نرمين السيد - وقالت فاطمة عبدالله مدربة الفنون القتالية لـ "دوت الخليج"، إن علاقتها بالفنون القتالية بدأت منذ طفولتها، حيث اتجهت إلى لعبة الكونغو فو، ونجحت فى تحقيق المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى أول بطولة لها مما شجعها على استكمال مشوارها مع اللعبة، لافتة إلى أنها بعد أن أثبتت نفسها فى أكثر من بطولة تم استدعائها إلى منتخب مصر.

وأضافت "فاطمة"، أن الفنون القتالية مناسبة لكل السيدات وكل الأعمار، بس الفارق فى قوة التحمل والاستعداد بين كل شخص عن الآخر، لافتة إلى أنها عدت بمراحل صعبة كبيرة خلال مشوارها التدريبى إلا أنها نجحت فى مواجهتها بشكل صحيح لتصل إلى ما وصلت إليه الآن.