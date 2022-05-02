جدة - نرمين السيد - وقالت فاطمة عبدالله مدربة الفنون القتالية لـ "دوت الخليج"، إن علاقتها بالفنون القتالية بدأت منذ طفولتها، حيث اتجهت إلى لعبة الكونغو فو، ونجحت فى تحقيق المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى أول بطولة لها مما شجعها على استكمال مشوارها مع اللعبة، لافتة إلى أنها بعد أن أثبتت نفسها فى أكثر من بطولة تم استدعائها إلى منتخب مصر.
وأضافت "فاطمة"، أن الفنون القتالية مناسبة لكل السيدات وكل الأعمار، بس الفارق فى قوة التحمل والاستعداد بين كل شخص عن الآخر، لافتة إلى أنها عدت بمراحل صعبة كبيرة خلال مشوارها التدريبى إلا أنها نجحت فى مواجهتها بشكل صحيح لتصل إلى ما وصلت إليه الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Super woman.. فاطمة عبدالله مدربة كونغو فو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.