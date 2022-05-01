vpn.. مايكروسوفت إيدج تضيف خدمة مجانية جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقرير engadged، حاولت مايكروسوفت حث الأشخاص على استخدام Edge، وبعض الطرق التى سعت بها لتحقيق هذا الهدف لم تلق قبولا جيدا من غيرها.
وذكرت الشركة أن الأداة تتمكن من تشفير الاتصالات بالإنترنت فضلًا عن استخدام وظيفة حماية البيانات الشخصية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنك ستحتاج إلى حساب Microsoft لاستخدام الخدمة، ولم تبدأ Microsoft بعد فى اختبار VPN، ولكن بمجرد توفر الميزة ستتمكن من تمكينها من خلال رمز النقاط الثلاث فى Edge، وخيار جديد بعنوان "الشبكة الآمنة" سيشغل VPN بمجرد الانتهاء من التصفح، وسيتم إيقاف تشغيله تلقائيا مرة أخرى.
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