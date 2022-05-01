أغانى العيد سعادة وبهجة للكبار والصغار.. فيديو

جدة - نرمين السيد - أغانى العيد.. يا ليلة العيد أنستينا وجددتى الأمل فينا، أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، ترددت على مدار 83 عامًا معلنة قدوم عيد الفطر المبارك، يتوارثها الأجيال لتحمل البهحة والسعادة بقدوم العيد.





ويضم التراث الفنى المصرى عددا كبيرا من أغانى العيد مثل:

يا ليلة العيد

يا ليلة العيد أنستينا وجددتى الأمل فينا، غنّتها كوكب الشرق أم كلثوم مع مجموعة من الأغنيات الأخرى فى فيلم دنانير الذى أنتج عام 1939، وبسببها أنعم الملك فاروق الأول عليها ليصبح لقبها "صاحبة العصمة"، وما زالت تلك الأغنية إحدى علامات البهجة فى الأعياد، وهى من كلمات الشاعر أحمد رامى، وألحان رياض السنباطى، والتى يرددها الجمهور كل عام فى الأعياد.

أهلا بالعيد

"أهلا بالعيد" من أشهر أغانى العيد التى تغنت بها الفنانة صفاء أبو السعود، وهى كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد، وألحان دكتور جمال سلامة.

العيد السنة دى

"العيد السنة دى" من أغنيات العيد أيضا التى انتشرت فى تسعينيات القرن الماضى وتغنت بها الفنانة غادة رجب فى طفولتها، وهى من ألحان والدها رضا رجب، وكلمات داليا حسنى.

يا كحك العيد يا بسكويت

وهى أحد أغانى التراث المصرى التى تناقلها الفلاحون فى الدلتا وشمال الصعيد، والتى تقول: يا كحك العيـد يا احنـا.. يا بسكـويت يا احنـا.. يا شرباتات يا احنا.. فالكوبايـات يا احنا.. يا فناجين يا احنا.. يا مرصوصين يا احنا.. يا مهلبة يا احنا.. عند البياع يا احنا.. يا عود ملوخية يا احنا.. على العربيه يا احنا.. يابلح بريمو يا احنا.. يتباع بالكيلو يا احنا.. ياشربتات يا احنا.. فى الكوبيات يا احنا".