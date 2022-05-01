اصنع تهنئتك بنفسك.. طرق غير تقليدية للتهنئة بـ عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - العيدية

ويمكن الاستعانة فى عيد الفطر 2022، بطريق جديدة لإهداء العيدين لمن تحب، لأجل إدخال البهجة عليهم فى العيد.

أفكار جديدة لتقديم العيدية

وهناك عدد من الأفكار الجديدة التى يمكن الاستعانة بها لأجل تقديم العيدية سواء لزوجتك أو خطيبتك أو أطفالك أو إخوتك وغيره، منها:

-البالونات والقصاقيص الملونة:

يمكن لف الأوراق المالية ووضعها داخل بالونات مع قصاقيص من الأوراق الملونة والزينة، و"فرقعتها" من خلال الدبابيس لأخذ العيدية.

-صندوق بالاسم:

يمكن الاستعانة بصندوق خشبى ونقش اسم من تحب عليه، وتهنئته بـ "عيد الفطر"، لذا تعد من الهدايا المميزة التى يمكن الاحتفاظ بها ووضعها كديكور للغرفة.

-بطاقة تهئنة خشبية:

تهد بطاقة التهنئة الخشبية المنقوشة، من الأفكار الجديدة والسهلة لإعطاء العيدية، حيث يمكن كتابة عليها "عيد سعيد" أو غيره من العبارات، والتى بها فتحة لوضع العيدية بداخلها.

-صندوق منقوش ومعه زهور:

يمكن تصميم صندوق منقوش ببعض كلمات التهنئة مع اسم من تحب، بالإضافة إلى مجموعة من الزهور المفضلة.

-الشرائط الستان:

نحضر شرائط الستان الملونة ونربط بها النقود بشكل بسيط، أو لف النقود على قطعة من الشيكولاتة مع ربطها بالشريط الملون.

-بوكيه ورد المزود بالعيدية:

يرغب الحبيب أو الخطيب أو الزوج فى تقديم العيدية لزوجته بشكل جديد ومبتكر، لذا يمكن إحضار بوكيه ورد مصمم بالورد التى تعشقها الحبيبة، وإضافة العيدية بداخلها.