جدة - نرمين السيد - أدعية الإفطار

وعلى المسلم فى اليوم الأخير من رمضان أو 30 رمضان، أن يستغله من خلال الدعاء بكثرة، وأن يطلب من الله تقبل أعماله الصالحة فيه، وأن يحييه شهور عدة وسنوات أخرى يصوم فيها رمضان، ويجتهد فيها بالعمل الصالح، وأن يتقبل منه ما فات من عمله، ويضع عنه وزره.

أدعية الإفطار الأخير فى رمضان

ويمكن الاستعانة بـ أدعية الإفطار الأخير فى رمضان، وهى:

-اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

-ربِّ، تقبَّل فيه توبتى، واغسل حَوْبتى، وأجِبْ دعوتى، وثبِّتْ حجتى، وسدِّد لسانى، واهدِ قلبى، واسلُلْ سَخِيمة “حِقد” صدرى، ربِّ، اغفِرْ لى فيه، وتب عليَّ؛ إنك أنت التواب الرحيم.

-اللهم اهدِنى فيمن هدَيتَ، وعافنى فيمن عافيتَ، وتولَّنى فيمن تولَّيتَ، وبارك لى فيما أعطيتَ، وقِنى شر ما قضيت؛ فإنك تقضى ولا يقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ مَن واليتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليت.

-اللهم انفَعْنى فيه بما علَّمتَنى، وعلِّمنى ما ينفعنى، وزِدْنى علمًا، اللهم اهدِنى فيه وسدِّدْنى.

-اللهم إنى أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لى خيرًا، اللهم اغفِرْ لى فيه ذنوبى، وافتَحْ لى أبوابَ رحمتك.

-اللهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيِه على الإسلام، ومَن توفَّيتَه منا فتوَفَّهُ على الإيمان.

-اللهم إنى أسألك النعيمَ المقيم، الذى لا يحُول ولا يزُول، اللهم إنى أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار، اللهم اغفِرْ لى خطيئتى وجهلى، وإسرافى فى أمرى، وما أنت أعلمُ به منى، اللهم آتِ نفسى تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها.