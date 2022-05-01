تحديث جديد من جوجل لحماية بيانات المستخدمين من الاختراق

جدة - نرمين السيد - وقررت جوجل طرح التحديث الأمنى الجديد لأكثر من 3.2 مليار مستخدم لـ "جوجل كروم"، وطالبت من جميع المستخدمين حول العالم بضرورة تثبيته لأجل حماية أجهزتهم وحساباتهم من الاختراق. ويساهم تحديث جوجل كروم الجديد فى علاج الثغرات شديدة الخطورة والتى عملت فى الفترة الأخيرة على استهداف المستخدمين واختراق بياناتهم الشخصية. ونصحت شركة جوجل جميع مستخدمى جوجل كروم حول العالم بتثبيت إصدار 101.0.4951.41 وذلك لمستخدمى Windows و Mac و Linux لإصلاح أكثر من 30 ثغرة خطيرة، وفقا لمجلة "فوربس الأمريكية". كما أصدرت جوجل التحديث لمستخدمى من Brave و Microsoft Edge لتضمين أحدث إصدار من Chromium 101.0.4951.41، وللتحقق من رقم الإصدار وبدء عملية التحديث لـ Microsoft Edge، نحتاج إلى الضغط على "النقاط الثلاث" فى أعلى يمين الشاشة، ثم اختيار من القائمة "التعليمات والتعليقات، وبعدها ندخل على حول Microsoft Edge.

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