الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى تعلن نجاح خطتها التشغيلية لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى نجاح خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك ١٤٤٣هـ ، وذلك بتضافر الجهود فى مختلف إداراتها ومنسوبيها والجهات المشاركة والمتطوعين من مختلف القطاعات وتكامل الخدمات المقدمة لخدمة الزوار والمصلين فى المسجد النبوي.





وحرصت وكالة شؤون المسجد النبوى على تكثيف جهودها وأعمالها وخاصة فى العشر الأواخر وليلتى ٢٧ و ٢٩ وما شهده المسجد النبوى من كثافة المصلين لإدارك الليالى الفضيلة وليلة ختم القرآن، وعملت على توفير الخدمات كافة للمصلين لتعينهم على أداء عباداتهم بكل يسرٍ وسهولة، فى أجواءٍ روحانية يحفّها الأمن والأمان.

وعملت الوكالة على تعقيم وتطهير وتبخير المسجد النبوى وسطحه وساحاته وتهيئته بالسجاد والخدمات المتكاملة، وتنظيم الحشود البشرية أثناء دخولهم وخروجهم من المسجد النبوى وإليه وتوفير ماء زمزم فى جميع أرجاء المسجد، مما يسهم فى تقديم أجود الخدمات للزوار.