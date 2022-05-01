جدة - نرمين السيد - يستعد المسلمين فى كافة بقاع الأرض لاستقبال عيد الفطر المبارك يوم الاثنين، وذلك فى معظم البلدان العربية التى ظهرت فيها رؤية هلال شوال، بينما ينتظر ملايين آخرين الاحتفال بعيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء فى بعض الدول التى لم تضح فيها رؤية هلال شهر شوال.





فوفقًا لمركز الفلك الدولى، فإن المسلمين فى 3 دول وهم باكستان والهند وبنجلادش، يحتفلون بعيد الفطر يوم الثلاثاء القادم، ما يعنى أنه ما يزيد عن 500 مليون مسلم يحتفلون بعيد الفطر الثلاثاء. حيث يوجد فى دولة باكستان حوالى 190 مليون مسلم، ويعيش فى الهند 195 مليون مسلم تقريبًا، بينما هناك فى بنجلادش أكثر من 140 مليون مسلم.

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