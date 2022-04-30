جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن علماء وباحثى المعهد سيقومون برصد ومتابعة ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس التى ستحدث اليوم، ولن ترى فى مصر والمنطقة العربية، وتبدأ من الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم بث مباشر للظاهرة على صفحات المعهد على مواقع التواصل الاجتماعى.





وأضاف القاضى، اليوم، أن هذا الكسوف سيستمر من بدايته وحتى نهايته 3 ساعات و54 دقيقة تقريبا، وعند الساعة العاشرة و22 دقيقة مساء تكون ذروة الكسوف حيث يغطى ظل القمر حوالى 64% من مساحة قرص الشمس وعند هذه اللحظة يحدث اقتران شهر شوال للعام الهجرى الحالى 144 أى أن ميلاد شهر شوال يبدأ بعد هذه اللحظة مباشرة. وأوضح أن ظاهرة الكسوف ستنتهى تماماً عند الساعة 12 و37 دقيقة بتوقيت القاهرة صباح غد الأحد. وكشف رئيس المعهد عن المناطق والدول التى يمكنها رؤية الكسوف الجزئى للشمس وهى (جنوب وغرب أمريكا الجنوبية – المحيط الباسيفيكى – المحيط الأطلنطى – جزء من القارة القطبية الجنوبية).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- معهد الفلك: تغطية مباشرة لكسوف الشمس الجزئى مساء اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.