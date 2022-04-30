عاجل- تويتر تدرس فرض رسوم على التغريدات

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة رويترز وفقًا لمصادر مطلعة إن إيلون ماسك، مالك شركة تسلا أخبر البنوك التى سهلت له صفقة شراء تويتر أنه قد يقطع رواتب المديرين التنفيذين، ويقوم بتحويل التغريدات إلى نقود.





وطبقًا للمعلومات المتوافرة فى هذا الشأن فأن ماسك أخبر البنوك بخططه قبل أسبوع واحد من تقديم الالتزامات البنكية إلى إدارة تويتر فى 21 من أبريل الجارى، عندما وافقت إدارة المنصة على بيعها مقابل 44 مليار دولار. وأشار إيلون ماسك عند لقائه بالمقرضين، إلى أن تويتر يختلف عن فيسبوك، فيما يتعلق بهامش الربح، لذلك يفكر ماسك فى تحقيق أرباح من التغريدات التى تتضمن معلومات مهمة، أو التى تنشر على نطاق واسع، بالإضافة إلى فرض رسوم على مواقع الويب مقابل اقتباس التغريدات.

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