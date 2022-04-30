الصين تطلق 5 أقمار اصطناعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق سلسلة الأقمار الصناعية من سلسلة "جيلين-1 قاوفن" بواسطة الصاروخ الحامل (لونغ مارش-11)، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح. وستقدم الأقمار الصناعية خدمات بيانات الاستشعار عن بعد التجارية لقطاعات، من بينها مسح موارد الأراضى، والتخطيط الحضرى، ورصد الكوارث. ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 418 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

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