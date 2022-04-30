شركة محاماة روسية تقاضى «آبل»

جدة - نرمين السيد - قالت شركة محاماة روسية، اليوم الجمعة، إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "آبل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا تطالبها فيها بدفع 90 مليون روبل روسى تعويضات للمستهلكين المتأثرين بسحب الشركة الأمريكية خدمة الدفع من روسيا.





ولم ترد شركة "آبل" على الفور على طلب للتعليق.

وقالت شركة المحاماة إنَّ شركة "آبل" انتهكت حقوق المستهلكين الروس بعد أن فرضت قيودًا على استخدام خدمة الدفع المدمجة فى روسيا اعتبارًا من 1 مارس ردًا على إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا.

ووفقاً لموقع "جادجتس 360" تطالب الدعوى القضائية، التى رفعتها الشركة أمام محكمة فى موسكو، بتعويض قدره 90 مليون روبل (1.2 مليون دولار) عن الأضرار، والتى قالت إنها تشمل تعويضات عن "الضرر المعنوى" الذى لحق بالمواطنين، كما تريد من "آبل" استئناف تشغيل خدمات الدفع للمستخدمين الروس.

وقد يرتفع الرقم الإجمالى للتعويضات لأن شركة المحاماة لا تزال تدعو المزيد من المطالبين للانضمام إلى الدعوى.