شحنات الهواتف الذكية تنخفض عالميًا للربع الثالث على التوالى

جدة - نرمين السيد - وأفاد موقع "جادجتس 360"- فى تقرير، اليوم الجمعة - بأنه برغم الانخفاض فى الشحنات، واصلت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية ريادتها فى السوق، التى تمكنت من الوصول إلى أعلى حصة فى سوق الهواتف الذكية العالمية طوال خمس سنوات فى الربع الأخير، تليها شركتا "آبل" الأمريكية و"شاومى" الصينية.
وأوضحت شركة "استراتيجى أنالتيكس"، الرائدة عالميًا فى الاستشارات الإستراتيجية، أن شحنات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 11 بالمائة على أساس سنوى إلى 314 مليون وحدة فى الربع الأول، مشيرة إلى أن التحديات المستمرة بما فى ذلك قيود العرض هى السبب الذى يؤثر فى إمدادات الهواتف الذكية.
وعن أسباب التراجع، قالت المديرة الأولى فى الشركة ليندا سوى، فى بيان: "تستمر الظروف الاقتصادية غير المواتية، والقضايا الجيوسياسية، فضلاً عن اضطراب كوفيد-19 (إغلاق الصين وما إلى ذلك) فى إضعاف طلب المستهلكين على الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات غير الأساسية".
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