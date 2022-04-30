القاهرة التاريخية تتألق فى ليالى رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية،تقريرا تلفزيونيا بعنوان "القاهرة التاريخية تتألق فى ليالى رمضان"، لافتا إلى أهيمة مسجد مدرسة السلطان حسن، حيث يعود إنشائه إلى العصر المملوكى فى القرن الثالث عشر.

ويتمتع المسجد بعمارة إسلامية متفردة ويتميز بموقعه وسط مجموعة من أشهر المعالم الإسلامية، ويعتبر حى الحسين واحدا من أهم الأحياء التاريخية فى القاهرة والمميز بأجواء رائعة خلال شهر رمضان.

ويعتبر مسجد الحسين الأثرى من أشهر معالم حى الحسين، وتحيط به أجمل المقاهى التاريخى المثالية لقضاء ليالى رمضان وسط أجواء روحانية ساحرة فى الشهر الكريم.

كما يعد خان الخليلى من أهم الأسواق التاريخية والوجهات السياحية فى الشهر الكريم، فهو مزار عتيق يعود للعصر الفاطمى ويتميز بالعديد من المبانى الأثرية والمحلات التى تبيع المشغولات اليدوية والهدايا التذكارية.