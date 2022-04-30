البرلمان الهندى يستدعى جوجل وأمازون وفيسبوك لفحص السلوكيات التنافسية

وكشفت مصادر باللجنة، حسبما نقل موقع "جادجتس 360"، عن أنه من المحتمل استدعاء شركات "جوجل" و"فيسبوك" و"تويتر" و"أبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" فى الاجتماع القادم.
يأتى هذا التطور بعد فترة وجيزة من تولى إيلون ماسك، مالك شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، السيطرة على منصة "تويتر" بالكامل.
وقالت مصادر باللجنة إن أحد أعضاء الحزب الحاكم الهندى سيترأس لجنة البرلمان وقرر استدعاء عمالقة وسائل التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل؛ لمناقشة الممارسات التنافسية.
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