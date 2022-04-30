عبد الرحمن السديس يعلن نجاح خطة ليلة ختم القران فى المسجد الحرام والنبوى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح الخطة التشغيلية التى أعدتها الرئاسة لليلة (29) من رمضان ١٤٤٣هـ، وذلك بتهيئة المسجد الحرام والمسجد النبوى لاستقبال المعتمرين والمصلين.





وأجرى المعتمرون والمصلون مناسك العمرة وصلاة التراويح وشهدوا ختم القرآن الكريم بكل يسر وسهولة، ضمن عمل تكاملى بتعاون ومشاركة الجهات المعنية العاملة فى الحرمين الشريفين.

وأوضح أن الوكالات المعنية بالرئاسة عملت بشكل مكثف ومستمر على تطهير وتعقيم، وغسل وتعطير المسجد الحرام والمسجد النبوى وساحاتهما ومرافقهما، باستخدام تجهيزات ومواد ذات جودة وكفاءة عالية، تضمن تسخير للتقنية بتوفير البايوكير والروبوتات الذكية, بالإضافة إلى توفير سقيا ماء زمزم فى كل جنبات وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوى بما يغطى أعداد المصلين والمعتمرين والمعتكفين.

وفى جانب الخدمات فى مناسك السعى والطواف والزيارة، جرى تمكين كبار السن و ذوى الإعاقة من الطواف والسعى والزيارة، من خلال توفير عربات عادية وكهربائية، مخصصة وتأمين المسارات الخاصة لسهولة الحركة وتيسير القيام بالعبادات والمناسك بكل يسر وسهولة.

وأكد أن نجاح خطة الرئاسة، ما كان ليتحقق لولا فضل الله سبحانه ثم الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- التى تؤكد على ضرورة تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدى بيت الحرام وزائرى المسجد النبوي.