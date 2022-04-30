مركز الأزهر للفتوى يوضح أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر

وأوضح المركز، أنه يجوز إخراجها من بداية شهر رمضان، وحتى غروب شمس يوم العيد.
وحددت دار الإفتاء المصرية قيمة الحد الأدنى من زكاة الفطر هذا لهذا العام 1443 هجريًّا، مشددة على استحباب الزيادة وألا يتقيد المسلم بهذه القيمة.
وأكدت أن زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحد أدنى، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
وأكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
وناشد المفتى المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا، ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة فى شهر رمضان.
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