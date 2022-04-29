ميلاد هلال شوال.. كسوف جزئى للشمس ومعلومات مهمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه عند الساعة العاشرة و22 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة تكون ذروة الكسوف، حيث يغطى ظل القمر حوالى 64% من مساحة قرص الشمس وعند هذه اللحظة يحدث اقتران شهر شوال لعام 1443هـ.

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