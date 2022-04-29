الصين تطلق قمرين صناعيين جديدين إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق القمرين، سيوى 01 و02، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارتش-2 سى ودخلا إلى المدار المخطط لهما.
وسيوفر القمران الصناعيان الخدمات التجارية لبيانات الاستشعار عن بعد للصناعات بما فيها المسح ورسم الخرائط وحماية البيئة، بالإضافة إلى الأمن الحضرى والتنمية الرقمية الريفية.
يشار إلى أن هذه هى المهمة رقم 417 لسلسلة الصواريخ الحاملة طراز لونغ مارتش.
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