هواوى تطرح رؤيتها لبناء شبكات الجيل الخامس

جدة - نرمين السيد - قال غان بين، نائب رئيس شركة هواوى ورئيس التسويق التنفيذى لحلول هواوى اللاسلكية، إن شبكات الجيل الخامس الجديدة 5.5G ستسهم فى تعزيز التحول الرقمى والذكى من خلال توفير إنترنت بسرعة 10 جيجابت فى الثانية فى كل مكان وإتاحة توصيل 100 مليار جهاز بالإنترنت على مستوى العالم.





وأضاف غان بين، خلال قمة هواوى العالمية لمحللى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (HAS) لعام 2022، بأن هواوى ستعمل على استكشاف الإمكانات غير المحدودة للنطاقات الترددية فائقة السرعة، وإعادة بناء الأطياف الترددية للوصلات الصاعدة، واستخدام مصفوفات ضخمة من الهوائيات الكبيرة للغاية التى تعمل بتقنية الإرسال والاستقبال المتعدد (ELAA-MM)، وواجهات اتصالات هوائية، وتقنيات ذكاء اصطناعى أصلية، وذلك بهدف مساعدة شركات الاتصالات على بناء شبكات الجيل الخامس الجديدة 5.5G بمنهجية "1+1+ N"، وتطوير شبكاتها القائمة. هواوى تكشف النقاب عن أحدث هواتفها Mate Xs 2 فى هذا الموعد وأشار نائب رئيس شركة هواوى، بأنه يجب على شركات الاتصالات بناء طبقة توفر الإنترنت بسرعة 10 جيجابت فى الثانية بالإضافة إلى البنية الأساسية الحالية لشبكات الجيل الخامس التى يمكن أن توفر الإنترنت بسرعة 5 جيجابت فى الثانية، ولضمان توصيل 100 مليار جهاز بالإنترنت على مستوى العالم، يجب إضافة قدرات جديدة لهذه الشبكات عند الحاجة، مثل الاتصالات المتكاملة وأجهزة الاستشعار النشطة والسلبية المستخدمة فى شبكات إنترنت الأشياء.

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