مصير الأمير أندرو بعد تخليه عن مهامه الملكية (صور) 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد تصويت أعضاء فى المجالس على تجريد دوق يورك من لقب الدوق، بسبب قضية الفتاة التى تتهمه بالاعتداء عليها خلال فترة مراهقتها.

وقال المصادر لصحيفة "ميل أونلاين" البريطانية: "الملكة بالتأكيد لن تتخذ أى إجراء آخر فى هذا الصدد، لقد تراجع دوق يورك عن الحياة العامة وحذف بالفعل من مجموعة من الألقاب".

يشار إلى أن أندرو، دفع تسوية مالية إلى فيرجينيا جوفرى التى اتهمته بالاعتداء عليها، كما تم وصف الأمير بأنه "عار" خلال الاجتماع الاستثنائى لمناقشة تكريم المدينة باللقب التى منحته إياه فى عام 1987.

بعد مناقشة الطلب لمدة نصف ساعة تقريبا، صوت أعضاء المجلس بالإجماع لتجريده من اللقب.

كما وصف استمرار تمسكه بلقب دوق يورك بأنه "وصمة عار" على المدينة، وطالب أعضاء المجلس الملكة اليزابيث أو القصر أو الحكومة للتدخل وتجريده من اللقب إذا رفض "فعل الشىء الصحيح" والاستقالة.