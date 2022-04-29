شؤون الحرمين ترفع استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين ليلة ختم القرآن

جدة - نرمين السيد - كما عملت الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفى صحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التى تشرف عليها الرئاسة، وكذلك تعزيز جانب التوعية والنصح فى توجيه الزائرين.

وخصصت الرئاسة لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع فى جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، بحيث يتم غسيل المسجد الحرام ١٥ غسلة، ويقوم بها أكثر من 4000 عامل وعاملة، وفى كل عملية تطهير تستهلك أكثر من ١٥٠ ألف لتر من المطهرات، و 3000 لتر من المعطرات التى جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام.

وقامت الرئاسة بفرش 30 ألف سجادة بالمسجد الحرام موزعة على كافة جنبات المسجد الحرام.

وكثفت الرئاسة خدمات السقيا للزوار والمصلين وتوزيع أكثر من ٧٢٤،٢٢٢ من عبوات ماء زمزم المبارك يوزعها أكثر من ١١٠٠ عامل، حيث بلغ عدد الحافظات ٢٥٠٠٠ ، وبلغ عدد الحقائب الخاصة بحمل عبوات ماء زمزم ٢٥٠ حقيبة، وعدد العربات الذكية ٨٠ عربة سعة 80 لتراً.

وفى خدمات التنقل رفعت الرئاسة كامل جاهزيتها لخدمة زوار البيت العتيق بتجهز أكثر من ٥٠٠٠ عربة عادية وقرابة 3000 عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدى المسجد الحرام، لتسهيل عملية تنقل المعتمرين من خلال دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعى بالعربات، والتى يمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام وهي: مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة ومدخل جسر أجياد الداخلي، والسلم الكهربائى لباب أجياد ومدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية)، وكذلك المسعى الدور الأول لعربات السعى فقط ويمكن الوصول إليه عن طريق سلالم الأرقم باب ١٦ كما يمكن توزيع العربات المجانية عبر ثلاث نقاط خارجية وهي: الساحة الشرقية (باب على رضى الله عنه)، الساحة الجنوبية بجوار وقف الملك عبدالعزيز رحمه الله، والساحة الغربية بجوار جسر الشبيكة.

وجندت الرئاسة ٦٠٠ مراقب على أبواب المسجد الحرام المخصصة لاستقبال القاصدين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن فى تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، حيث يتم فتح أكثر من ١٥٠ باباً.

واستعدت الرئاسة بحزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية، التى من شأنها إعانة زوار ومعتمرى بيت الله الحرام من أداء مناسكهم فى أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.

وقامت الرئاسة بتزويد الدواليب والأرفف المخصصة بالمصاحف وتراجم معانى كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة حيث بلغ عدد المصاحف 150,000 داخل المسجد الحرام، كما تمت عملية تنظيف وتعقيم الدواليب والمصاحف الموجودة فى أروقة المسجد الحرام، شملت الدواليب والمصاحف الموجودة فى توسعة الملك فهد -رحمه الله- والتوسعة السعودية الثالثة.

وخصصت الرئاسة أكثر من 60 مطوفًا فى المسجد الحرام ، يشاركون فى تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدى النبوى مع ضرورة تقيدهم جميعاً بالإجراءات الاحترازية.

كما قامت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالرئاسة بتهيئة وتجهيز عناصر الحركة الحيوية الرأسية وتشمل ٢٢٠ سلماً كهربائياً و١٨ مصعداً كهربائياً والتأكد من وجود المشغلين وعملها بالشكل المطلوب، أو الأفقية كالمنحدرات والجسور، وكذلك تجهيز المنظومة الصوتية والتأكد من سلامتها فى مكبرية الأذان وموقع مصلى الإمام ومخارج الصوت المتعلقة بصلاة القيام ، بالإضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته.

وجرى التأكد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام وأخذ قياسات درجات الحرارة داخل المصليات والتأكد من عمل جميع وحدات التكييف (AHU) .

وقامت الرئاسة بتجهيز جميع المواضئ ودورات المياه والتأكد من تدفق المياه إليها بالشكل المناسب, بالإضافة إلى تخصيص من يقوم بترجمة المسائل الشرعية للزوار والمعتمرين إلى عدة لغات، عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم" وذلك بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة وكذلك عبر الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام، كما تولى اهتماماً كبيراً بتوجيه وإرشاد ضيوف الرحمن من خلال نخبة من أصحاب المعالى والفضيلة العلماء، الذين يلقون الدروس العلمية بالمسجد الحرام ويُفقّهون قاصدى المسجد الحرام فى أحكام الزكاة وشتى العلوم الدينية، بالإضافة إلى استعداد إدارة إرشاد السائلين لاستقبال المعتمرين والمصلين ليلة السابع والعشرين بتقديم خدماتها عبر ما يقارب 10 مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد 4 مكاتب للرد على السائلين هاتفياً يقوم عليها 63 شيخاً مشاركاً وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.

كما جرى تجهيز ١٠٠٠ موظفة من الكوادر النسائية للوقوف على قدم وساق لخدمة قاصدات بيت الله الحرام والإشراف والمتابعة المستمرة للمصليات والمرافق لتحقيق أجود الخدمات وأفضلها مع التأكيد على إيلاء الأهمية البالغة لكافة التدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة, وخصصت الرئاسة أكثر من 90 مصلى للنساء يشرف عليها أكثر من ١٢٠ موظفة.